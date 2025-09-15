В США говорят, что Вашингтон и Пекин "очень близки" к решению вопроса по TikTok

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон и Пекин "очень близки" к решению вопроса о продаже американских активов китайского приложения TikTok.

Об этом он сказал во время общения с журналистами в Мадриде, цитирует Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Бессент отметил прогресс в переговорах перед тем, как он и торговый представитель США Джеймисон Грир начали второй день диалога со своими китайскими коллегами в столице Испании.

"Я думаю, что по поводу соглашения о TikTok мы очень близки к решению вопроса или уже решили его. Есть ряд других вопросов, которые остаются нерешенными", – сказал глава Минфина США.

Он заявил, что китайская сторона во главе с вице-премьером Хэ Лифэн выдвинула "агрессивное требование" во время переговоров, не уточняя, о чем именно идет речь.

Грир также сказал, что обе стороны провели общие обсуждения по торговым дисбалансам, хотя они "не нашли пути вперед в этом вопросе".

Отметим, что последний раунд переговоров состоялся на фоне активизации взаимодействия двух крупнейших экономик мира накануне потенциальной встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина.

Обратим внимание, что Трамп уже трижды предоставлял отсрочку от применения запрета на TikTok, который должен был вступить в силу в январе 2025 года согласно решению Конгресса, принятому из-за опасений по поводу связей приложения с властями Китая.

Согласно плану, американские операции TikTok будут выделены в новую компанию, которая будет базироваться в США и будет преимущественно в собственности и под контролем американских инвесторов.

Американский президент заявлял, что недовольство Китая новыми тарифами США приостановило сделку по продаже приложения TikTok и сохранению его функционирования в США.

Также в конце августа Белый дом запустил аккаунт в приложении TikTok.