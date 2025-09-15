Полиция подозревает умысел в пожаре на железной дороге между Берлином и Ганновером

Немецкие следователи усматривают умысел в поджоге релейного шкафа на железнодорожной ветке между Берлином и Ганновером, который произошел в выходные.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Пресс-секретарь полиции Ганновера сообщила, что доказательства, собранные на месте пожара в релейном шкафу в городке Лерте, восточном пригороде Ганновера, указывают на версию о серьезном умышленном поджоге.

Расследуется версия о возможных политических мотивах злоумышленников – он, как считают, подобен тем, что недавно произошли в других местах в Германии.

На железной дороге во второй половине дня 15 сентября объявили, что с недавнего времени поезда дальнего следования смогут ездить по этой ветке без объезда.

Ранее на прошлой неделе более 40 тысяч домов в Берлине остались без света из-за поджога электроопор, который тоже считают умышленным.

Недавно немецкие органы безопасности предупредили граждан, что Россия ищет "одноразовых агентов" для шпионажа и совершения диверсий в стране.

Перед этим сообщали, что в период с января по март этого года над важными объектами в Германии было зафиксировано 536 беспилотников.