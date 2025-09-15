Водитель автобуса в Варшаве добивается права возить плюшевую таксу в кабине, несмотря на правила

Управление городского транспорта Варшавы (ZTM) решило не штрафовать водителя за размещение плюшевой зеленой таксы за стеклом городского автобуса – в то же время женщине не разрешили вернуть игрушку в кабину и теперь она подала петицию с просьбой разрешить такой элемент декора.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает TVN 24.

Фигурантка этой истории Анна уже 17 лет управляет городскими автобусами в Варшаве, в течение 6 лет ее в водительской кабине сопровождала плюшевая зеленая такса. Сейчас женщина работает у одного из подрядчиков, осуществляющих перевозки в столице Польши – PKS Grodzisk Mazowiecki.

Именно эта компания получила замечание от Управления городского транспорта. Размещение игрушки за стеклом транспортного средства было признано нарушением. Причиной назвали "ущерб эстетике автобуса". Это должно было обернуться штрафом в размере 799 злотых, который планировали удержать из зарплаты Анны.

"Перевозчик подал апелляцию. Штраф за нарушение, наложенный на компанию, был отменен", – сообщил в понедельник Томаш Кунерт, представитель ZTM.

В то же время он уточнил, что это не означает разрешения размещать игрушки за стеклом автобусов. "Мы попросили, чтобы оператор напомнил своим водителям, какие правила действуют и что такие вещи нельзя возить в кабине", – добавил Кунерт.

Однако водитель городского автобуса пытается добиться разрешения, чтобы такса и дальше путешествовала вместе с ней. В начале сентября она подала в ZTM петицию. В интернете ее уже поддержали более 2200 человек.

"Я борюсь за то, чтобы такса, которую любят пассажиры и взрослые, и дети, и дальше ездила там, где она выглядит лучше всего. Чтобы каждый водитель имел возможность поставить таксу за стеклом, чтобы поднимать настроение пассажирам. И чтобы за это не было абсурдных штрафов", – объясняла водитель еще в августе. Петицию еще не рассмотрели.

В ZTM ранее отмечали, что договоры с перевозчиками регулируют, в частности, и визуальный вид автобусов, а также содержат перечень возможных нарушений и сумму штрафа за них.

"Запрещено украшать кабину водителя любыми элементами, не согласованными с ZTM, такими как наклейки, пленки, флажки, плакаты или другие предметы, включая игрушки", – объяснял тогда Томаш Кунерт.

Напомним, недавно в Чехии задержали водителя "фантомного" гоночного автомобиля, который видели на дорогах с 2019 года.

А министр транспорта Турции разгонялся до 225 км/ч и получил штраф после собственного видео.