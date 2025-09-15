Стефанішина, призначена на посаду посла у США, почала роботу у Вашингтоні
Новини — Понеділок, 15 вересня 2025, 18:43 —
Ольга Стефанішина у понеділок розпочала роботу на чолі посольства України у Сполучених Штатах.
Як повідомляє "Європейська правда", це випливає з її допису на Х.
Стефанішина повідомила, що "починає місію як посол у Сполучених Штатах" з хвилини мовчання в памʼять про полеглих захисників України.
"Саме завдяки їхній жертві ми продовжуємо дипломатичну діяльність – захищаємо суверенітет, зміцнюємо партнерські відносини та прагнемо справедливого і тривалого миру", – додала вона.
As I begin my mission as 🇺🇦Ambassador to the United States, I carry with me the courage and resilience of our people.– Olga Stefanishyna (@StefanishynaO) September 15, 2025
Today, together with the @UKRintheUSA team, we paused for a minute of silence to honor those who gave their lives for Ukraine’s independence and freedom. It is… pic.twitter.com/az5QuHe8NO
Президент Володимир Зеленський 27 серпня підписав указ про призначення Ольги Стефанішиної послом у США.
Перед тим Стефанішина місяць була спецуповноваженою глави держави з питань розвитку співробітництва зі США після того, як пішла з посади віцепремʼєрки з європейської та євроатлантичної інтеграції.
Попередниця Стефанішиної на посаді, Оксана Маркарова, очолювала посольство України у США з лютого 2021 року.