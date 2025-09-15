Укр Рус Eng

Стефанішина, призначена на посаду посла у США, почала роботу у Вашингтоні

Новини — Понеділок, 15 вересня 2025, 18:43 — Олег Павлюк

Ольга Стефанішина у понеділок розпочала роботу на чолі посольства України у Сполучених Штатах.

Як повідомляє "Європейська правда", це випливає з її допису на Х.

Стефанішина повідомила, що "починає місію як посол у Сполучених Штатах" з хвилини мовчання в памʼять про полеглих захисників України.

"Саме завдяки їхній жертві ми продовжуємо дипломатичну діяльність – захищаємо суверенітет, зміцнюємо партнерські відносини та прагнемо справедливого і тривалого миру", – додала вона.

Президент Володимир Зеленський 27 серпня підписав указ про призначення Ольги Стефанішиної послом у США.

Перед тим Стефанішина місяць була спецуповноваженою глави держави з питань розвитку співробітництва зі США після того, як пішла з посади віцепремʼєрки з європейської та євроатлантичної інтеграції.

Попередниця Стефанішиної на посаді, Оксана Маркарова, очолювала посольство України у США з лютого 2021 року.

