Стефанишина, назначенная на должность посла в США, начала работу в Вашингтоне

Новости — Понедельник, 15 сентября 2025, 18:43 — Олег Павлюк

Ольга Стефанишина в понедельник начала работу во главе посольства Украины в Соединенных Штатах.

Как сообщает "Европейская правда", это следует из ее сообщения на Х.

Стефанишина сообщила, что "начинает миссию в качестве посла в Соединенных Штатах" с минуты молчания в память о павших защитниках Украины.

"Именно благодаря их жертве мы продолжаем дипломатическую деятельность – защищаем суверенитет, укрепляем партнерские отношения и стремимся к справедливому и прочному миру", – добавила она.

Президент Владимир Зеленский 27 августа подписал указ о назначении Ольги Стефанишиной послом в США.

До этого Стефанишина месяц была специальным представителем главы государства по вопросам развития сотрудничества с США после того, как ушла с поста вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции.

Предшественница Стефанишиной на этом посту, Оксана Маркарова, возглавляла посольство Украины в США с февраля 2021 года.

