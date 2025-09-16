Рубио: Европа должна действовать, если хочет, чтобы США усилили санкции против РФ

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что администрация американского президента Дональда Трампа понимает, какие именно санкции может ввести против России, однако окончательное решение будет принимать непосредственно Трамп.

Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News, стенограмму которого обнародовал Государственный департамент США, пишет "Европейская правда".

У Рубио спросили, сколько времени Трамп даст Путину, прежде чем ввести санкции, которыми угрожал.

"Мы полностью понимаем, какие санкции мы можем применить, и в какой-то момент президент может решить это сделать. Это будет его решение", – ответил на это госсекретарь США.

В то же время Рубио подчеркнул: Трамп отметил, что важно, чтобы Европа сделала то же самое.

"В Европе все еще есть страны, которые покупают российские товары, в частности российскую нефть. И президент призвал наших европейских партнеров самостоятельно ввести санкции, о которых они просят нас. Поэтому, если они глубоко убеждены в необходимости этого, они должны принять меры – мы хотим поощрить их фактически делать то, о чем они просят нас", – добавил он.

Трамп уже говорил, что готов ввести серьезные санкции против России, если это сделают все страны НАТО и если они прекратят покупать российскую нефть.

СМИ писали, что ЕС рассматривает возможность введения санкций против компаний в Индии и Китае, которые способствуют торговле российской нефтью, в рамках новых ограничений против России.

Отметим, спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил о готовности Конгресса работать над введением санкций против России для прекращения войны.

А министр финансов США Скотт Бессент заявил, что администрация Трампа не будет вводить дополнительные пошлины на китайские товары, чтобы остановить закупки Китаем российской нефти, если европейские страны не введут собственные высокие пошлины на Китай и Индию.