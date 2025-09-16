В Германии афганец, напавший с ножом на людей, приговорен к пожизненному

Мужчина, который в мае прошлого года напал на людей с ножом на рыночной площади немецкого города Мангейм, приговорен к пожизненному заключению.

Об этом пишет Spiegel, передает "Европейская правда".

В мае 2024 года Сулайман Атаи совершил нападение с ножом на людей на рыночной площади Мангейма, в результате чего погиб правоохранитель.

Высший региональный суд Штутгарта признал афганца виновным в убийстве и приговорил его к пожизненному заключению.

Суд также признал преступление особо тяжким. Это означает, что досрочное освобождение через 15 лет практически невозможно.

В марте в Мангейме в результате наезда автомобиля на толпу погибли два человека, еще 25 были ранены.

Также отметим, что с началом работы нового правительства Германии министр внутренних дел распорядился усилить пограничные проверки и разворачивать на границе просителей убежища, если те уже подали заявки на получение убежища в какой-либо другой стране ЕС.

Как известно, миграционный вопрос был одной из центральных тем предвыборной кампании в Германии перед досрочными выборами. Изменение курса Германии уже отразилось на статистике – она впервые за много лет потеряла первенство среди стран, где подают больше всего заявок на получение убежища.