В Литве скандальная "Заря Немана" подаст новых кандидатов на вакантные министерские должности

В Литве скандальная партия "Заря Немана" во вторник должна представить двух кандидатов на должности глав министерств окружающей среды и энергетики.

Об этом заявила назначенная премьер-министр Литвы Инга Ругинене, которую цитирует LRT, сообщает "Европейская правда".

Ранее Ругинене провела встречу с парламентской фракцией "Зари Немана".

"Мы договорились, что сегодня будут представлены две фамилии... в те же два министерства... Они должны провести собрание в своем сообществе... принять решение и представить мне эти фамилии", – подчеркнула она.

В свою очередь лидер партии "Зори Немана" Ремигиюс Жемайтайтис подтвердил, что партия представит кандидатов, но не ответил, будут ли они членами политсилы.

По его словам, решение о дальнейших действиях примет совет партии, который состоится во вторник.

Ругинене сказала, что ожидает новых кандидатов во вторник вечером, тем временем Жемайтайтис утверждал, что у него есть время до 23 сентября, когда Сейм планирует утвердить программу нового правительства.

Напомним, литовский президент Гитанас Науседа отклонил кандидатуры Миндаугаса Яблонскиса и Повиласа Подярскиса от партии "Заря Немана" в Кабинет министров во главе с Ингой Ругиненэ. Первого номинировали на министра энергетики, второго – на министра по вопросам окружающей среды.

Лидер "Зари Немана" Ремигиюс Жемайтайтис после того заявил о фактическом распаде коалиции.

Ругинене прокомментировала, что не видит оснований для таких заявлений Жемайтайтиса, и призвала его предложить других кандидатов.