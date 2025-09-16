Ле Пен говорит, что имеет "крошечную надежду" баллотироваться на выборах-2027

Накануне апелляционного процесса, который состоится в начале 2026 года, лидер французских ультраправых Марин Ле Пен заявила, что имеет "крошечную надежду" выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах в 2027 году.

Заявление Ле Пен приводит BFM-TV, сообщает "Европейская правда".

Лидер партии "Национальное объединение" была приговорена к пяти годам лишения права занимать выборные должности по делу о помощниках евродепутатов.

Комментируя в эфире французского телевидения, будет ли она кандидатом на президентских выборах 2027 года, Ле Пен ответила, что "сохраняет крошечную надежду".

Марин Ле Пен должна предстать перед апелляционным судом Парижа во время процесса, запланированного с 13 января по 12 февраля 2026 года.

Этот график резко раскритиковала партия "Национальное объединение", которая опасается, что процесс затмит кампанию к муниципальным выборам, запланированным на март.

"После того, как хотели серьезно ударить по президентским выборам, теперь пытаются серьезно ударить по муниципальным. Я считаю, что это вмешательство судебной власти начинает представлять проблему", – заявила Ле Пен.

"Теперь я пойду, буду защищать свою невиновность и объясню суду – надеясь, что он не составит мнение еще до того, как я смогу высказаться, – как оно было на самом деле", – добавила Марин Ле Пен.

В марте Ле Пен приговорили за мошенничество с фальшивыми рабочими местами в Европарламенте к четырем годам лишения свободы, два из которых были условными, и штрафу в размере 100 тысяч евро.

Ей также запретили баллотироваться на выборные должности, включая президентскую, в течение пяти лет – решение, которое ультраправая политик пыталась обжаловать в Европейском суде по правам человека.

Подробнее на эту тему – в статье Приятно, но опасно: какие последствия будет иметь приговор для "подруги Путина" Марин Ле Пен.