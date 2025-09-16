Проти міністерки культури Франції почали розслідування через незадекларовані коштовності
Французька прокуратура розпочала розслідування щодо міністерки культури Рашиди Даті після повідомлень про те, що вона не задекларувала коштовні прикраси.
Як пише "Європейська правда", про це прокуратура повідомила в коментарі AFP.
У квітні французька щоденна газета Liberation повідомила, що Даті не задекларувала прикраси та годинники на суму 420 тисяч євро після початку роботи в уряді.
У коментарі AFP прокуратура Франції сказала у вівторок, що розпочала розслідування "після повідомлень про можливе правопорушення у вигляді незадекларування ювелірних виробів".
Сама Даті раніше відкидала повідомлення, що не задекларувала частину свого майна, і казала, що планує подати до суду заяву про наклеп.
59-річна Рашида Даті – відома політична діячка Франції, яка має намір балотуватись у мери Парижа у 2026 році.
Політикиня також постане перед судом в окремій справі за звинуваченням у корупції та зловживанні владою. У 2019 році проти Даті порушили справу за підозрою в лобіюванні інтересів автомобільної групи Renault-Nissan, коли вона була депутаткою Європейського парламенту.
На початку року розслідування почали проти тодішнього міністра транспорту Франції Філіпа Табаро за звинуваченням у корупції.