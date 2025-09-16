Против министра культуры Франции начали расследование из-за незадекларированных драгоценностей

Французская прокуратура начала расследование в отношении министра культуры Рашиды Дати после сообщений о том, что она не задекларировала драгоценные украшения.

Как пишет "Европейская правда", об этом прокуратура сообщила в комментарии AFP.

В апреле французская ежедневная газета Liberation сообщила, что Дати не задекларировала украшения и часы на сумму 420 тысяч евро после начала работы в правительстве.

В комментарии AFP прокуратура Франции заявила во вторник, что начала расследование "после сообщений о возможном правонарушении в виде недекларирования ювелирных изделий".

Сама Дати ранее отвергала сообщения о том, что не задекларировала часть своего имущества, и говорила, что планирует подать в суд заявление о клевете.

59-летняя Рашида Дати – известная политическая деятельница Франции, которая намерена баллотироваться в мэры Парижа в 2026 году.

Политик также предстанет перед судом по отдельному делу по обвинению в коррупции и злоупотреблении властью. В 2019 году против Дати возбудили дело по подозрению в лоббировании интересов автомобильной группы Renault-Nissan, когда она была депутатом Европейского парламента.

В начале года расследование начали против тогдашнего министра транспорта Франции Филиппа Табаро по обвинению в коррупции.