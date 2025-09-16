У Чорному морі біля Болгарії знайшли пошкоджений надводний дрон
Вівторок, 16 вересня 2025
Болгарські військово-морські сили у вівторок виявили і знищили у водах Чорного моря пошкоджений надводний дрон.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на БТА.
Безпілотник виявили у понеділок в акваторії Чорного моря приблизно за 80 км на схід від болгарського міста Варна.
Болгарські ВМС у взаємодії з союзними силами та засобами перевірили дрон і знищили його. В операції брали участь вертоліт, катер і корабель, повідомило Міноборони країни.
Інцидент стався за кілька днів після того, як на пляж болгарського міста Бургас вимило пошкоджений безпілотник, який був вилучений для подальшого аналізу.
У серпні на одному з пляжів Болгарії на Чорному морі виявили безпілотник, схожий на російський розвідувальний БПЛА "Орлан".
