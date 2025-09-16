В Черном море у Болгарии нашли поврежденный надводный дрон

Болгарские военно-морские силы во вторник обнаружили и уничтожили в водах Черного моря поврежденный надводный дрон.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на БТА.

Беспилотник обнаружили в понедельник в акватории Черного моря примерно в 80 км к востоку от болгарского города Варна.

Болгарские ВМС во взаимодействии с союзными силами и средствами проверили дрон и уничтожили его. В операции участвовали вертолет, катер и корабль, сообщило Минобороны страны.

Инцидент произошел через несколько дней после того, как на пляж болгарского города Бургас вынесло поврежденный беспилотник, который был изъят для дальнейшего анализа.

В августе на одном из пляжей Болгарии на Черном море обнаружили беспилотник, похожий на российский разведывательный БПЛА "Орлан".