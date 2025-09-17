Фон дер Ляєн розповіла, на що націлюватиметься 19-й пакет санкцій проти РФ

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн після розмови з американським президентом Дональдом Трампом поділилася, що входитиме в наступний санкційний пакет проти Росії.

Про це вона написала у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

16 вересня ввечері президентка Єврокомісії заявила, що мала "плідну розмову" з Трампом щодо посилення спільних зусиль "з метою збільшення економічного тиску на Росію за допомогою додаткових заходів".

"Єврокомісія незабаром представить 19-й пакет санкцій, спрямованих на криптовалюту, банки та енергетику", – зазначила вона.

Фон дер Ляєн наголосила, що "військова економіка Росії, що підтримується доходами від викопного палива, фінансує кровопролиття в Україні".

"Щоб покласти цьому край, Єврокомісія запропонує прискорити відмову від імпорту російського викопного палива", – додала вона.

Раніше співрозмовники "ЄвроПравди" повідомили, що презентацію 19-го пакета санкцій ЄС проти РФ відклали. За даними джерел, робота може бути завершена наприкінці тижня.

Також ЗМІ писали, що Євросоюз відклав офіційне представлення 19-го пакета санкцій проти Росії після того, як американський президент зажадав від Європи жорсткіших заходів як умови для запровадження санкцій з боку США.

Трамп заявив, що готовий запровадити серйозні санкції проти Росії, якщо це зроблять усі країни НАТО і якщо вони припинять купувати російську нафту.

Пропозиція США перекладає відповідальність на Європу. Тарифи на Індію та Китай будуть складними для ЄС, оскільки багато країн, включно з Німеччиною, залежать від цих експортних ринків.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський закликав очільника Білого дому зайняти "чітко виражену позицію" щодо санкцій проти Росії та гарантій безпеки для України, щоб зупинити господаря Кремля і покласти край війні.