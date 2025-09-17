Фон дер Ляйен рассказала, на что будет нацелен 19-й пакет санкций против РФ

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен после разговора с американским президентом Дональдом Трампом поделилась, что войдет в следующий санкционный пакет против России.

Об этом она написала в соцсети Х, передает "Европейская правда".

16 сентября вечером президент Еврокомиссии заявила, что провела "плодотворную беседу" с Трампом об усилении совместных усилий "с целью увеличения экономического давления на Россию с помощью дополнительных мер".

"Еврокомиссия вскоре представит 19-й пакет санкций, направленных на криптовалюту, банки и энергетику", – отметила она.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что "военная экономика России, поддерживаемая доходами от ископаемого топлива, финансирует кровопролитие в Украине".

"Чтобы положить этому конец, Еврокомиссия предложит ускорить отказ от импорта российского ископаемого топлива", – добавила она.

Ранее собеседники "ЕвроПравды" сообщили, что презентацию 19-го пакета санкций ЕС против РФ отложили. По данным источников, работа может быть завершена в конце недели.

Также СМИ писали, что Евросоюз отложил официальное представление 19-го пакета санкций против России после того, как американский президент потребовал от Европы более жестких мер как условия для введения санкций со стороны США.

Трамп заявил, что готов ввести серьезные санкции против России, если это сделают все страны НАТО и если они прекратят покупать российскую нефть.

Предложение США перекладывает ответственность на Европу. Тарифы на Индию и Китай будут сложными для ЕС, поскольку многие страны, включая Германию, зависят от этих экспортных рынков.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский призвал главу Белого дома занять "четко выраженную позицию" в отношении санкций против России и гарантий безопасности для Украины, чтобы остановить хозяина Кремля и положить конец войне.