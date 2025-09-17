З колекцій одного з музеїв в Парижі вкрали золота на 600 тисяч євро

У Франції з колекцій Національного музею природознавства у Парижі вкрали золоті самородки, вартість яких оцінюється у 600 тисяч євро.

Про це повідомляє BFMTV, інформує "Європейська правда".

Відсутність золотих самородків помітила прибиральниця, яка прийшла на роботу у вівторок, 16 вересня. Згодом на входах помітили сліди злому.

"Вартість викрадених зразків оцінюється за ціною сирого золота приблизно в 600 тисяч євро, але вони неоціненні для історичної спадщини", – заявили у музеї.

Там також додали, що крадіжка сталась "в критичний час для культурних установ, зокрема музеїв".

"За останні місяці кілька публічних колекцій стали мішенню для злодіїв. Національний музей природознавства, музей Франції, шкодує про цю неоціненну втрату для досліджень, спадщини та просвітницької роботи з громадськістю", – сказав представник музею.

Розпочато розслідування за фактом організованої крадіжки. Розслідування доручено Бригаді у боротьбі з бандитизмом (BRB).

Музей повідомляє, що Галерея геології та мінералогії залишатиметься закритою для відвідувачів до подальшого повідомлення "з міркувань безпеки та розслідування" і "перебуватиме під посиленим наглядом".

Нагадаємо, на початку вересня у музеї міста Лімож у центральній Франції сталось пограбування, під час якого зловмисники вкрали три порцелянові вироби вартістю в кілька мільйонів євро.

У листопаді 2024 року озброєні люди пограбували музей у французькому Паре-ле-Моньяль та викрали коштовності на мільйони євро з роботи відомого паризького ювеліра Жозефа Шоме.

Того ж року близько сорока французьких музеїв, зокрема Гран-Пале і Лувр, стали жертвами кібератаки, здійсненої за допомогою програми-вимагача.