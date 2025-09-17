Из коллекций одного из музеев в Париже украли золота на 600 тысяч евро

Во Франции из коллекций Национального музея естествознания в Париже украли золотые самородки, стоимость которых оценивается в 600 тысяч евро.

Об этом сообщает BFMTV, информирует "Европейская правда".

Отсутствие золотых самородков заметила уборщица, которая пришла на работу во вторник, 16 сентября. Впоследствии на входах заметили следы взлома.

"Стоимость похищенных образцов оценивается по цене сырого золота примерно в 600 тысяч евро, но они неоценимы для исторического наследия", – заявили в музее.

Там также добавили, что кража произошла "в критическое время для культурных учреждений, в частности музеев".

"За последние месяцы несколько публичных коллекций стали мишенью для воров. Национальный музей естествознания, музей Франции, сожалеет об этой неоценимой потере для исследований, наследия и просветительской работы с общественностью", – сказал представитель музея.

Начато расследование по факту организованной кражи. Расследование поручено Бригаде по борьбе с бандитизмом (BRB).

Музей сообщает, что Галерея геологии и минералогии будет оставаться закрытой для посетителей до дальнейшего сообщения "из соображений безопасности и расследования" и "будет находиться под усиленным наблюдением".

Напомним, в начале сентября в музее города Лимож в центральной Франции произошло ограбление, во время которого злоумышленники украли три фарфоровые изделия стоимостью в несколько миллионов евро.

В ноябре 2024 года вооруженные люди ограбили музей во французском Паре-ле-Моньяль и похитили драгоценности на миллионы евро из работы известного парижского ювелира Жозефа Шоме.

В том же году около сорока французских музеев, в частности Гран-Пале и Лувр, стали жертвами кибератаки, осуществленной с помощью программы-вымогателя.