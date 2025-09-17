ЗМІ: кільком співробітникам "АдН" відмовили у допусках до Бундестагу з міркувань безпеки

Кільком співробітникам фракції ультраправої "Альтернативи для Німеччини" у Бундестазі не надали допуски до парламенту і його ІТ-систем з міркувань безпеки.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

За інформацією видання, групі cпівробітників відмовили у допусках до Бундестагу або заблокували видані допуски; п’ятеро таких осіб нібито є співробітниками фракції "АдН".

Йдеться про фізичний пропуск до парламенту та доступ до його ІТ-систем.

На підставі безпекової перевірки стосовно цих людей дійшли висновку, що вони можуть зловживати своїми службовими можливостями "з антиконституційною метою" та побачили конкретні підстави вважати, що вони можуть створити загрозу для функціонування парламенту та безпеки усіх, хто там працює.

"Кількість та серйозність знахідок безпекового характеру стосовно цих співробітників парламенту зробила абсолютно необхідним рішення про відхилення їхніх заявок (на отримання допусків)", – прокоментувала президентка парламенту Юлія Кльокнер.

За даними Spiegel, йдеться зокрема про Філіппа Р., "координатора з безпекових питань" фракції "Альтернативи для Німеччини". Про нього відомо, що у 2022 році він грубо ображав мешканців центру для шукачів притулку, погрожував там зброєю з холостими патронами і раз вистрілив. Також його ловили нетверезим за кермом і відібрали ліцензію на володіння дрібною вогнепальною зброєю.

Як відомо, "Альтернатива для Німеччини" є найбільшою опозиційною партією в Німеччині.

10 вересня "Альтернатива для Німеччини" очолила рейтинг симпатій німецьких виборців, тоді як консервативний блок ХДС/ХСС показав найгірший за пʼять місяців результат.

Кілька регіональних осередків "АдН" перебувають під наглядом внутрішньої розвідки як підтверджено екстремістські угруповання.

Федеральне відомство з захисту конституції класифікувало усю "Альтернативу для Німеччини" як підтверджену праворадикальну організацію – що тимчасово призупинили на час оскарження рішення.

