Нескольким сотрудникам фракции ультраправой "Альтернативы для Германии" в Бундестаге не предоставили допуски в парламент и его ИТ-системы из соображений безопасности.

По информации издания, группе сотрудников отказали в допусках в Бундестаг или заблокировали выданные допуски; пятеро таких лиц якобы являются сотрудниками фракции "АдН".

Речь идет о физическом пропуске в парламент и доступе к его ИТ-системам.

На основании проверки безопасности в отношении этих людей пришли к выводу, что они могут злоупотреблять своими служебными возможностями "с антиконституционной целью" и увидели конкретные основания полагать, что они могут создать угрозу для функционирования парламента и безопасности всех, кто там работает.

"Количество и серьезность находок в отношении этих сотрудников парламента сделали абсолютно необходимым решение об отклонении их заявок (на получение допусков)", – прокомментировала президент парламента Юлия Клёкнер.

По данным Spiegel, речь идет, в частности, о Филиппе Р., "координаторе по вопросам безопасности" фракции "Альтернатива для Германии". О нем известно, что в 2022 году он грубо оскорблял жителей центра для искателей убежища, угрожал там оружием с холостыми патронами и раз выстрелил. Также его ловили нетрезвым за рулем и отобрали лицензию на владение мелким огнестрельным оружием.

Как известно, "Альтернатива для Германии" является крупнейшей оппозиционной партией в Германии.

10 сентября "Альтернатива для Германии" возглавила рейтинг симпатий немецких избирателей, тогда как консервативный блок ХДС/ХСС показал худший за пять месяцев результат.

Несколько региональных ячеек "АдН" находятся под наблюдением внутренней разведки как подтвержденные экстремистские группировки.

Федеральное ведомство по защите конституции классифицировало всю "Альтернативу для Германии" как подтвержденную праворадикальную организацию – что временно приостановили на время обжалования решения.

