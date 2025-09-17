Укр Рус Eng

Польща депортує українця, що пілотував дрон над центром Варшави, з 5-річною забороною в'їзду

Новини — Середа, 17 вересня 2025, 15:39 — Марія Ємець

У Польщі ухвалили рішення про депортацію 21-річного українця за несанкціоноване підняття безпілотника над історичним центром Варшави із забороною в’їзду у країни Шенгенської зони протягом наступних 5 років. 

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда". 

21-річний українець, затриманий за пілотування дрона над центром Варшави, сплатив штраф у розмірі 4000 злотих.

За клопотанням прокуратури ухвалили рішення про його видворення з Польщі із подальшою забороною на в’їзд до Польщі та інших країн Шенгенської зони на 5 років. Юнака відвезуть до одного з КПП на кордоні з Україною та відправлять додому. 

17-річну білоруску, яку затримали разом з ним, залишили у статусі свідка та відпустили. 

В Агентстві внутрішньої безпеки перевірили телефони юнака у спробах з’ясовувати, чи його вчинок мав шпигунську мету. Проте ніяких ознак його контактів з представниками іноземних спецслужб не виявили. 

Про затримання молодих людей повідомили у вівторок. Дрон, пілотований 21-річним українцем, пролетів над урядовими будівлями та президентською резиденцією у Варшаві. Безпілотник нейтралізувала поліція невдовзі після того, як його помітили. Спершу повідомили про затримання двох громадян Білорусі, згодом уточнили, що вони громадяни України та Білорусі.

Польща
