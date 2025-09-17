Польша выдворит украинца, поднявшего дрон над центром Варшавы, с 5-летним запретом на въезд

В Польше приняли решение о депортации 21-летнего украинца за несанкционированный подъем беспилотника над историческим центром Варшавы с запретом въезда в страны Шенгенской зоны в течение следующих 5 лет.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

21-летний украинец, задержанный за пилотирование дрона над центром Варшавы, заплатил штраф в размере 4000 злотых.

По ходатайству прокуратуры приняли решение о его выдворении из Польши с последующим запретом на въезд в Польшу и другие страны Шенгенской зоны на 5 лет. Юношу отвезут в один из КПП на границе с Украиной и отправят домой.

17-летнюю белоруску, которую задержали вместе с ним, оставили в статусе свидетеля и отпустили.

В Агентстве внутренней безопасности проверили телефоны юноши в попытках выяснить, имел ли его поступок шпионскую цель. Однако никаких признаков его контактов с представителями иностранных спецслужб не обнаружили.

О задержании молодых людей сообщили во вторник. Дрон, пилотируемый 21-летним украинцем, пролетел над правительственными зданиями и президентской резиденцией в Варшаве. Беспилотник нейтрализовала полиция вскоре после того, как его заметили. Сначала сообщили о задержании двух граждан Беларуси, затем уточнили, что они граждане Украины и Беларуси.