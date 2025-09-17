США внесли первый взнос в фонд восстановления, созданный по "соглашению о недрах"

Международная финансовая корпорация развития США (DFC) сделала инвестиционное обязательство в Американско-украинский инвестиционный фонд восстановления в размере $75 млн, и Украина удвоит этот взнос.

Об этом сообщила в среду премьер-министр Юлия Свириденко, пишет "Европейская правда".

Таким образом формируются стартовые позиции Инвестиционного фонда восстановления из совокупных $150 млн, отметила глава правительства.

"Это еще один важный шаг в процессе запуска полноценной работы Фонда, и с сегодняшнего дня можем заявить: операционная работа стартовала", – подчеркнула Свириденко.

Первыми в фокусе будут проекты в энергетике, инфраструктуре и сфере критических минералов.

"Мы намерены реализовать 3 проекта до конца 2026 года. Важно, что Фонд строится на принципе равенства. Украина берет на себя такие же финансовые обязательства, как и американская сторона. Это не только демонстрирует нашу ответственность, но и подчеркивает, что мы рассматриваем Фонд как совместный инструмент восстановления и долгосрочного сотрудничества", – добавила Свириденко.

Напомним, в мае Украина утвердила ратификацию так называемого "соглашения о недрах" с США и создание украинско-американского инвестиционного фонда восстановления.

Стороны стремились запустить фонд до конца 2025 года.

