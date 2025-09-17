В Лондоне, куда приехал Трамп, проходят протесты против него

Большое количество демонстрантов собралось в среду в центре Лондона, чтобы выразить протест против государственного визита президента США Дональда Трампа.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщают The Guardian и BBC.

Люди с большим количеством протестных плакатов шагают от Портленд-Плейс до Парламентской площади.

фото: the guardian

Акцию организовала коалиция Stop Trump UK, в которую входят более 50 организаций, занимающихся кампаниями по борьбе с расизмом, защите климата и поддержке Палестины.

Зои Гарднер, одна из организаторов акции протеста, сказала, что Трамп "олицетворяет все, что мы ненавидим".

"Мы хотим, чтобы наше правительство проявило твердость, имело немного гордости и выразило то огромное чувство отвращения, которое есть к политике Дональда Трампа в Великобритании", – сказала она.

Трамп прибыл в Великобританию вечером 16 сентября. Он стал первым президентом США, который совершит два государственных визита в Великобританию.

Ранее сообщалось о задержании четырех человек после того, как изображения Трампа вместе с осужденным за сексуальные преступления Джеффри Эпштейном были спроецированы на Виндзорский замок.