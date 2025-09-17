Парламент Польши окончательно принял новый закон о помощи украинцам

Польский Сенат в среду принял новый закон об иностранцах и помощи гражданам Украины – документ подготовили после вето президента Кароля Навроцкого на другую законодательную инициативу о статусе украинцев в Польше.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Польское радио".

Закон об иностранцах и помощи гражданам Украины поддержали 57 польских сенаторов, против проголосовали 32, никто не воздержался.

Сенат Польши не вносил своих поправок в документ, принятый Сеймом на прошлой неделе, поэтому он считается окончательно принятым парламентом и ожидает подписи президента Кароля Навроцкого.

Среди прочего, закон продлевает легальность пребывания в Польше граждан Украины, бежавших от войны, до 4 марта 2026 года.

Он усиливает контроль над получением иностранцами соцпомощи, в частности программы 800+. Право на нее будет связано с профессиональной активностью и обучением детей в польской школе. Исключением, например, являются родители детей с инвалидностью.

Закон также вводит ограничения на возможность пользования медицинскими услугами взрослыми гражданами Украины. Речь идет, в частности, о медицинских и лекарственных программах, лечебной реабилитации и стоматологическом лечении.

Напомним, что действующие нормы обеспечивают украинцам в Польше временную защиту до конца сентября 2025 года. После этого срока у них возникнут, среди прочего, проблемы с легальным трудоустройством.

На предыдущий закон о помощи украинцам президент Польши наложил вето, ссылаясь на якобы несправедливо большой объем социальной помощи, которую платят украинским беженцам.

