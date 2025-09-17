В Германии аудит раскритиковал правительственный проект бюджета за "залезание в долги"

Федеральное аудиторское управление раскритиковало правительственный проект бюджета на 2026 год, считая, что страна начинает чрезмерно жить "в долг".

Об этом сообщает Tagesschau, пишет "Европейская правда".

В докладе, который получила редакция ARD, аудиторы констатировали, что финансировать базовые правительственные функции полностью из доходов уже невозможно.

"Структурно, федеральное правительство живет не в соответствии со своими ресурсами", – отмечается в документе.

Также там отмечают, что "тот, кто планирует финансировать почти каждое третье евро расходов в 2026 году из кредитов – далек от здоровой финансовой системы".

Аудиторы подчеркнули, что новый долг – лишь временное решение, и с такими подходами стране грозит "долговая спираль".

Действующий министр финансов от СДПГ Ларс Клингбайль планирует расходы в 2026 году на около 520 млрд евро. Только основной бюджет предусматривает заимствования почти 90 млрд евро. Кроме того, планируется более 84 млрд кредитов из спецфондов. В целом это означает 174 млрд евро "свежего" долга федерального правительства.

Бюджет должны вынести на рассмотрение Бундестага на следующей неделе.

В руководстве ХДС/ХСС и СДПН уже начинают беспокоиться о 2027 годе – прогнозируемая "дыра" в бюджете может достигать 34 млрд евро. Клингбайль уже призвал все министерства подумать, на чем можно сэкономить, но этого вряд ли хватит для решения проблемы – что означает, что правительству придется пожертвовать финансированием каких-то программ, субсидий и льгот.

В 2024 году государственный долг Германии достиг рекорда – более 30 тысяч евро на душу населения.

Напомним, весной Германия смягчила так называемый "долговой тормоз" для инвестиций в оборону и инфраструктуру.