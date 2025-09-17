В ОП поділились очікуваннями від 19-го пакета санкцій ЄС проти Росії

Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк очікує, що 19-й пакет санкцій ЄС проти Росії може бути представлений уже цього тижня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Власюк написав на Facebook.

За словами уповноваженого президента, пауза в представленні нового санкційного пакета ЄС "пішла на користь" і туди "дещо додалось".

"По 19-му санкційному пакету (Європейського Союзу. – Ред.) пішов рух. Скоро представлять, можливо, навіть у пʼятницю", – написав він.

Власюк додав, що в пакеті будуть санкції проти великих нафтових компаній, російських банків і криптовалютних платіжних систем, а також понад 100 танкерів "тіньового флоту" і спеціальних економічних зон.

"Не будуть зараз олігархи. Віз теж не буде зараз. Обидві позиції в перспективі реалізуємо", – сказав він, маючи на увазі санкцій проти російських олігархів та обмежень видачі віз для громадян Росії.

Раніше співрозмовники "ЄвроПравди" повідомили, що презентацію 19-го пакета санкцій ЄС проти РФ відклали. За даними джерел, робота може бути завершена наприкінці тижня.

Також ЗМІ писали, що Євросоюз відклав офіційне представлення 19-го пакета санкцій проти Росії після того, як американський президент зажадав від Європи жорсткіших заходів як умови для запровадження санкцій з боку США.