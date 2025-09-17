В ОП поделились ожиданиями от 19-го пакета санкций ЕС против России

Уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк ожидает, что 19-й пакет санкций ЕС против России может быть представлен уже на этой неделе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Власюк написал в Facebook.

По словам уполномоченного президента, пауза в представлении нового санкционного пакета ЕС "пошла на пользу" и туда "нечто добавилось".

"По 19-му санкционному пакету (Европейского Союза. – Ред.) пошло движение. Скоро представят, возможно, даже в пятницу", – написал он.

Власюк добавил, что в пакете будут санкции против крупных нефтяных компаний, российских банков и криптовалютных платежных систем, а также более 100 танкеров "теневого флота" и специальных экономических зон.

"Не будет сейчас олигархов. Виз тоже не будет сейчас. Обе позиции в перспективе реализуем", – сказал он, имея в виду санкции против российских олигархов и ограничения выдачи виз для граждан России.

Ранее собеседники "ЕвроПравды" сообщили, что презентацию 19-го пакета санкций ЕС против РФ отложили. По данным источников, работа может быть завершена в конце недели.

Также СМИ писали, что Евросоюз отложил официальное представление 19-го пакета санкций против России после того, как американский президент потребовал от Европы более жестких мер как условия для введения санкций со стороны США.