Естонія поки не планує закривати кордон з Росією

Міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро сказав, що країна наразі не має підстав для закриття тимчасової контрольної лінії з Росією.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав у коментарі ERR.

Таро відреагував на ініціативу опозиційної партії Isamaa, яка напередодні запропонувала закрити кордон з Росією "з огляду на ситуацію з безпекою і провокації з боку східного сусіда".

За словами глави естонського МВС, в Естонії немає причин для закриття кордону. "За моєю оцінкою, йшлося б про конкретний захід у відповідь на якісь дії", – сказав він.

Таро сказав, що Естонія залишила кордон відкритим з гуманітарних міркувань, щоб люди мали можливість відвідувати близьких родичів, які живуть по інший бік кордону.

Він додав, що в разі зміни безпекової ситуації кордон можна буде "дуже швидко" закрити.

Нещодавно сейм Латвії проголосував за повне закриття кордонів країни з Росією та Білоруссю під час військових навчань "Запад". Також закрила кордон із Білоруссю Польща.