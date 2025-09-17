Эстония пока не планирует закрывать границу с Россией

Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро сказал, что у страны пока нет оснований для закрытия временной контрольной линии с Россией.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в комментарии ERR.

Таро отреагировал на инициативу оппозиционной партии Isamaa, которая накануне предложила закрыть границу с Россией "учитывая ситуацию с безопасностью и провокации со стороны восточного соседа".

По словам главы эстонского МВД, в Эстонии нет причин для закрытия границы. "По моей оценке, речь шла бы о конкретной мере в ответ на какие-то действия", – сказал он.

Таро сказал, что Эстония оставила границу открытой из гуманитарных соображений, чтобы люди имели возможность посещать близких родственников, которые живут по другую сторону границы.

Он добавил, что в случае изменения ситуации с безопасностью границу можно будет "очень быстро" закрыть.

Недавно сейм Латвии проголосовал за полное закрытие границ страны с Россией и Беларусью во время военных учений "Запад". Также закрыла границу с Беларусью Польша.