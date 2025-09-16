Опозиція Естонії ініціює закриття кордону з Росією

Опозиційна партія Естонії Isamaa (Вітчизна) ініціювала законопроєкт, яким пропонується закрити кордон між з Росією.

Про це пише ERR, передає "Європейська правда".

Очільник Isamaa Урмас Рейнсалу заявив, що Польща вже закрила свій кордон з Білоруссю.

"Дискусії про закриття сухопутного кордону також ведуться в Латвії та Литві. Фінляндія, як ми знаємо, зберегла повне закриття кордону. Зрозуміло, що для підвищення ефективності цього кроку доцільно співпрацювати з іншими балтійськими країнами та Фінляндією" – сказав він.

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що події в галузі безпеки, які відбулися протягом останніх місяців, значно посилили напруженість на східному фланзі НАТО.

Isamaa вважає, що з огляду на ситуацію з безпекою, необхідно закрити контрольно-пропускний пункт, щоб убезпечити Естонію та її жителів.

"Метою проєкту є зобов'язання уряду республіки оцінити та вжити заходів, які забезпечать безпеку жителів Естонії та держави. Закриття лінії контролю є одним із способів зменшити ризики, запобігти непередбачуваним інцидентам та посилити захист тимчасової лінії контролю", – сказав Рейнсалу.

Рішення про закриття кордону може прийняти уряд, а відтак пропозиція Isamaa була подана уряду як проєкт резолюції.

20 березня парламент Естонії відхилив інший ініційований партією Isamaa законопроєкт, згідно з яким парламент дав би уряду вказівку закрити естонсько-російський кордон.

Також писали, що на східному кордоні Естонії розпочалося будівництво великих прикордонних оборонних споруд.

Нещодавно сейм Латвії проголосував за повне закриття кордонів країни з Росією та Білоруссю під час військових навчань "Запад".

Також закрила кордон із Білоруссю Польща.