Макроны предоставят суду "научные доказательства", что жена Макрона – женщина

Президент Франции Эммануэль Макрон и его жена Брижит планируют представить фотографические и научные доказательства в американском суде, чтобы доказать, что первая леди Франции является женщиной.

Об этом в подкасте BBC рассказал адвокат Макронов по этому делу Том Клер, сообщает "Европейская правда".

Эммануэль и Брижит Макроны подали иск против американской крайне правой блогерши Кэндис Оуэнс, которая утверждает, что Брижит на самом деле является мужчиной.

Клер сказал, что госпожа Макрон считает эти заявления "невероятно неприятными" и что они "отвлекают" французского президента.

"Я не хочу сказать, что это как-то выбило его из колеи. Но, как и любой человек, который совмещает карьеру и семейную жизнь, когда ваша семья подвергается нападкам, это вас изматывает. И он не защищен от этого, потому что он президент страны", – сказал адвокат.

Клер сказал, что в суде будут "экспертные показания, которые будут иметь научный характер", и хотя на этом этапе он не раскрывает их точную суть, он отметил, что супруги готовы полностью доказать "как в общем, так и в конкретном смысле", что обвинения являются ложными.

"Невероятно обидно думать, что ты должен уйти и подвергнуть себя этому, чтобы предъявить такого рода доказательства", – сказал адвокат.

"Она (первая леди Франции. – Ред.) твердо решила сделать все необходимое, чтобы восстановить справедливость. Если эта неприятность и дискомфорт, которые она испытывает, открываясь таким образом, необходимы для восстановления справедливости и прекращения этого, она на 100% готова взять на себя это бремя", – добавил Клер.

На вопрос, предоставят ли Макроны фотографии Брижит, на которых она беременна и воспитывает детей, Клер ответил, что такие фотографии существуют и будут представлены в суде.

Оуэнс, бывшая комментатор консервативного американского издания Daily Wire, которая имеет миллионы подписчиков в социальных сетях, неоднократно выражала свое мнение, что Брижит Макрон – мужчина.

В марте 2024 года она заявила, что готова поставить на карту "всю свою профессиональную репутацию" ради этого утверждения.

В июле супруги Макроны подали иск против Оуэнс в США. В иске утверждается, что она "проигнорировала все достоверные доказательства, опровергающие ее утверждение, в пользу известных конспирологов и доказанных клеветников".

Макрон заявил, что стремится восстановить правду.