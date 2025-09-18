Туреччина застерегла Кіпр після придбання ізраїльської ППО

У Міністерстві оборони Туреччини сказали, що занепокоєні повідомленнями про придбання Кіпром в Ізраїлю систему протиповітряної оборони.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

Під час спілкування з журналістами в четвер представники турецького Міноборони сказали, що уважно стежать за повідомленнями про закупівлю Кіпром ізраїльської інтегрованої системи протиповітряної оборони Barak MX.

Вони додали, що цей крок може порушити "крихкий баланс" на Кіпрі та призвести до "небезпечних наслідків".

Про поставки ізраїльської системи ППО Barak MX раніше цього тижня повідомили кіпрські ЗМІ. Це перша закупівля Кіпром подібних сучасних систем, до цього вона мала на озброєнні тільки старі російські системи "Бук-М1".

Для Туреччини ситуація на Кіпрі має особливу вагу. Середземноморський острів фактично розділений на дві частини з 1974 року, коли турецькі війська вторглися після перевороту, метою якого було об'єднання Кіпру з Грецією.

На півночі Кіпру утворилась Турецька Республіка Північного Кіпру, яку визнає тільки Туреччина. Наразі існує дев'ять контрольно-пропускних пунктів уздовж "зеленої лінії", яка розділяє обидві сторони і яку патрулює ООН.

У Туреччині наполягають на тому, що мирне врегулювання ситуації на Кіпрі можливе лише шляхом створення двох держав.