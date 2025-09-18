Турция предупредила Кипр после приобретения израильской ПВО

В Министерстве обороны Турции заявили, что обеспокоены сообщениями о приобретении Кипром у Израиля системы противовоздушной обороны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

Во время общения с журналистами в четверг представители турецкого Минобороны заявили, что внимательно следят за сообщениями о закупке Кипром израильской интегрированной системы противовоздушной обороны Barak MX.

Они добавили, что этот шаг может нарушить "хрупкий баланс" на Кипре и привести к "опасным последствиям".

О поставках израильской системы ПВО Barak MX ранее на этой неделе сообщили кипрские СМИ. Это первая закупка Кипром подобных современных систем, до этого она имела на вооружении только старые российские системы "Бук-М1".

Для Турции ситуация на Кипре имеет особое значение. Средиземноморский остров фактически разделен на две части с 1974 года, когда турецкие войска вторглись после переворота, целью которого было объединение Кипра с Грецией.

На севере Кипра образовалась Турецкая Республика Северного Кипра, которую признает только Турция. В настоящее время существует девять контрольно-пропускных пунктов вдоль "зеленой линии", которая разделяет обе стороны и которую патрулирует ООН.

В Турции настаивают на том, что мирное урегулирование ситуации на Кипре возможно только путем создания двух государств.