Чому у Литві спалахнула політична криза і чи несе вона загрози для відносин з Києвом

У Литві – політична криза через напруженість між президентом Гітанасом Науседою та лідером популістської партії "Зоря Німану" Ремігіюсом Жемайтайтісом.

Останній зробив заяви про фактичний розвал коаліції, а також про готовність до дострокових виборів.

Про те, чи може політична криза довести Литву до дострокових парламентських виборів, і чи зачепить вона Україну, читайте в статті редактора "Європейської правди" Юрія Панченка Президент проти критиків України: чи вийдуть ультраправі з керівної коаліції Литви. Далі – стислий її виклад.

15 вересня президент Литви Гітанас Науседа відхилив двох кандидатів від популістської партії "Зоря Німану" на посади міністрів, бо ці кандидатури було складно назвати дійсно незалежними.

За коаліційною домовленістю партія "Зоря Німану" має делегувати в уряд двох незалежних позапартійних фахівців, а також відмовитися від посади спікера.

Такі особливі умови входу до коаліції суперечливій партії висували ще минулого року, бо з нею не дуже хотіли співпрацювати, особливо президент Гітанас Науседа. Істотні поступки, на які пішла партія "Зоря Німану", виправили ситуацію.

Але цього разу партія захотіла більшого і висунула кандидатами Повіласа Подерскіса (на посаду міністра навколишнього середовища) та Міндаугаса Яблонскіса (на посаду голови Міненерго).

До речі, розуміючи, що вони не є дійсно незалежними, партія "Зоря Німану", ймовірно, і спробувала схитрувати, подавши їх лише в останній момент.

Лідер популістів має намір повторно винести відхилені кандидатури на розгляд Науседи, а у випадку повторного ветування – погрожує виходом із коаліції.

Водночас прем’єрка Інга Ругінене зробила "хід конем", провівши зустріч із лідером партії "Демократичний союз "В ім'я Литви" Саулюсом Сквернялісом. І хоча прем’єрка підкреслює, що питання повернення демократів до коаліції не обговорювалося, проте сам факт цієї зустрічі свідчить про таку можливість.

За даними ЗМІ, неофіційна пропозиція від литовської прем’єрки демократам передбачає компенсацію посади спікера додатковим міністерським портфелем та двома посадами віцеспікерів.

Альтернативний шлях – уряд меншості, який буде спиратися на допомогу "демократів". Про таку можливість вже заявляє прем’єрка Ругінене.

Найближчі дні покажуть, наскільки реальний сценарій перезапуску уряду Литви без ультраправих.

Щоправда, не варто забувати – навіть за умови виходу "Зорі Німану" з коаліції, там все одно залишиться ворожа до України політична сила. Мова йде про "Виборчу акцію поляків Литви – Спілку християнських родин", яка увійшла до коаліції під час останнього переформатування.

І яка відома як ледь не єдина відверто пропутінська політична сила Литви.

Щоправда, пропутінські "поляки" мають лише трьох депутатів у Сеймі, а тому вони не розглядаються як реальна загроза.

Саме тому переформатування литовської коаліції та вихід з неї ультраправих виглядає як сценарій, однозначно вигідний для України.

Наразі ймовірність дострокових виборів виглядає не дуже високою.

Проте у випадку продовження конфлікту, керівна Соціал-демократична партія матиме лише два сценарії: переформатування коаліції (що зустрічає опір всередині партії) або нові вибори.

Докладніше – в матеріалі Юрія Панченка Президент проти критиків України: чи вийдуть ультраправі з керівної коаліції Литви.