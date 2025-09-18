Почему в Литве разразился политический кризис и несет ли он угрозу для отношений с Киевом

В Литве – политический кризис из-за напряженности между президентом Гитанасом Науседой и лидером популистской партии "Заря Ниману" Ремигиюсом Жемайтайтисом.

Последний сделал заявления о фактическом развале коалиции, а также о готовности к досрочным выборам.

О том, может ли политический кризис привести Литву к досрочным парламентским выборам и затронет ли он Украину, читайте в статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Президент против критиков Украины: выйдут ли ультраправые из правящей коалиции Литвы. Далее – краткое изложение статьи.

15 сентября президент Литвы Гитанас Науседа отклонил двух кандидатов от популистской партии "Звезда Ниману" на должности министров, поскольку эти кандидатуры было сложно назвать действительно независимыми.

По коалиционному соглашению партия "Зоря Ниману" должна делегировать в правительство двух независимых беспартийных специалистов, а также отказаться от поста спикера.

Такие особые условия вступления в коалицию противоречивой партии выдвигали еще в прошлом году, потому что с ней не очень хотели сотрудничать, особенно президент Гитанас Науседа. Существенные уступки, на которые пошла партия "Звезда Ниману", исправили ситуацию.

Но на этот раз партия захотела большего и выдвинула кандидатами Повиласа Подерскиса (на должность министра окружающей среды) и Миндаугаса Яблонскиса (на должность главы Минэнерго).

Кстати, понимая, что они не являются действительно независимыми, партия "Звезда Ниману", вероятно, и попыталась схитрить, представив их только в последний момент.

Лидер популистов намерен повторно вынести отклоненные кандидатуры на рассмотрение Науседы, а в случае повторного вето – угрожает выходом из коалиции.

В то же время премьер-министр Инга Ругинене сделала "ход конем", проведя встречу с лидером партии "Демократический союз "Во имя Литвы" Саулюсом Сквернялисом. И хотя премьер подчеркивает, что вопрос возвращения демократов в коалицию не обсуждался, однако сам факт этой встречи свидетельствует о такой возможности.

По данным СМИ, неофициальное предложение от литовского премьера демократам предусматривает компенсацию должности спикера дополнительным министерским портфелем и двумя должностями вице-спикеров.

Альтернативный путь – правительство меньшинства, которое будет опираться на помощь "демократов". О такой возможности уже заявляет премьер Ругинене.

Ближайшие дни покажут, насколько реален сценарий перезапуска правительства Литвы без ультраправых.

Правда, не стоит забывать – даже при условии выхода "Зоры Ниману" из коалиции, там все равно останется враждебная к Украине политическая сила. Речь идет о "Выборной акции поляков Литвы – Союзе христианских семей", которая вошла в коалицию во время последнего переформатирования.

И которая известна как едва ли не единственная откровенно пропутинская политическая сила Литвы.

Правда, пропутинские "поляки" имеют только трех депутатов в Сейме, а потому они не рассматриваются как реальная угроза.

Именно поэтому переформатирование литовской коалиции и выход из нее ультраправых выглядит как сценарий, однозначно выгодный для Украины.

На данный момент вероятность досрочных выборов выглядит не очень высокой.

Однако в случае продолжения конфликта, правящая Социал-демократическая партия будет иметь только два сценария: переформатирование коалиции (что встречает сопротивление внутри партии) или новые выборы.

Подробнее – в материале Юрия Панченко Президент против критиков Украины: выйдут ли ультраправые из правящей коалиции Литвы.