Литовські ультраправі поки не визначились з новими кандидатурами міністрів

Ультраправа литовська партія "Зоря Німану" у вівторок має представити двох кандидатів на посади голів міністерств довкілля та енергетики.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Попри анонс про те, що "Зоря Німану" презентує нові кандидатури двох своїх міністрів у вівторок, до вечора цього не відбулося.

"Ми сьогодні нічого не вирішили. Ми обмінювалися думками, дискутували… і зараз продовжуємо. Можливо, якісь рішення будуть завтра", – сказав лідер партії Ремігіюс Жемайтайтіс.

Раніше після спілкування з представниками політсили прем’єрка Інга Ругінене сказала про домовленість, що "Зоря Німану" назве ім’я нових своїх кандидатів до уряду протягом дня, і Жемайтайтіс спершу підтвердив це. Одночасно він сказав, що "має час до 23 вересня", коли Сейм має затверджувати програму нового уряду.

Нагадаємо, литовський президент Гітанас Науседа відхилив кандидатури Міндаугаса Яблонскіса і Повіласа Подярскіса від партії "Зоря Німану" до Кабінету міністрів на чолі з Інгою Ругінене. Першого номінували на міністра енергетики, другого – на міністра з питань довкілля.

Лідер "Зорі Німану" Ремігіюс Жемайтайтіс після того заявив про фактичний розпад коаліції.

Ругінене прокоментувала, що не бачить підстав для таких заяв Жемайтайтіса, та закликала його запропонувати інших кандидатів.

Проте у вівторок вже і в лавах соціал-демократів допустили провал формування уряду та дострокові парламентські вибори.