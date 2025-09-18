Трамп считает, что Путин "подвел его" в вопросе завершения войны

Президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с британским премьером Киром Стармером заявил, что правитель России Владимир Путин "подвел его" в вопросе завершения войны в Украине.

Его слова приводят CBS и CNN, пишет "Европейская правда".

Трамп выразил разочарование тем, что российско-украинская война до сих пор продолжается, и в очередной раз повторил, как он "успешно завершил семь войн" со времени вступления в должность.

"Одна, которую я считал самой простой задачей из-за моих отношений с президентом Путиным, но он меня подвел – действительно, он меня подвел – это должна была быть война России и Украины... Но посмотрим, как это обернется", – сказал президент США.

Он добавил, что вопрос российско-украинской войны "будет решен, но когда это война, то никогда не знаешь заранее".

"Дела могут пойти совсем не так, как предполагаешь. Вы можете думать, что будет легко, или что будет трудно, а происходит прямо противоположное", – сказал Трамп.

Отметим, президент США уже не впервые говорит о разочаровании действиями главы Кремля с того момента, когда состоялась их встреча на Аляске.

В начале сентября неофициально сообщали, что Трамп становится все более пессимистичным в отношении шансов на прекращение российско-украинской войны в ближайшем будущем или на личную встречу Путина и Зеленского.

Из Вашингтона поступали сигналы, что Трамп приближается к решению о санкциях против России, но этого так и не произошло. В то же время президент США требует от Европы полностью прекратить покупку российских энергоресурсов – как предпосылку для американских санкций.