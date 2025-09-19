Разведка Британии MI6 запускает в даркнете платформу для вербовки агентов

Секретная разведывательная служба Великобритании (МИ6) запустит в даркнете платформу, цель которой – передавать спецслужбе "чувствительную информацию" о незаконной деятельности в любой точке мира или предлагать собственные услуги.

Об этом заявила министр иностранных дел страны Иветт Купер, передает BBC, пишет "Европейская правда".

По словам Купер, платформа для обмена сообщениями Silent Courier призвана усилить национальную безопасность, упростив процесс вербовки сотрудников разведывательного агентства.

Она подчеркнула, что потенциальные агенты в России и во всем мире станут объектом внимания Великобритании.

"Наши разведывательные службы мирового класса находятся на передовой этой борьбы, работая за кулисами, чтобы обезопасить британский народ. Сейчас мы подкрепляем их усилия передовыми технологиями, чтобы MI6 могла вербовать новых шпионов для Великобритании – в России и во всем мире", – заявила она.

Ожидается, что эта информация будет подтверждена в пятницу, 19 сентября, в Стамбуле в выступлении оставляющего должность главы MI6 Ричарда Мура.

Позже в этом месяце Мур должен передать полномочия Блейз Метревели, которая стала первой женщиной, назначенной на эту должность.

Отметим, в феврале премьер-министр Великобритании Кир Стармер был вынужден отказаться от своей личной учетной записи электронной почты вскоре после вторжения России в Украину из-за вероятного взлома со стороны Москвы.

В сентябре полиция Лондона заявила о задержании трех человек по подозрению в шпионаже в пользу России.