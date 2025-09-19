СМИ: Германия думает, как заменить Францию в программе разработки истребителя FCAS

Напряженность между Германией и Францией относительно флагманской европейской программы по созданию истребителей FCAS побудила Берлин к поиску способов заменить французских партнеров на Швецию или Великобританию, если до конца года не будет достигнуто соглашение.

Об этом стало известно изданию Politico, сообщает "Европейская правда".

Запущенная в 2017 году программа Future Combat Air System (FCAS) призвана заменить истребители Rafale и Eurofighter Typhoon до 2040 года.

Трения по поводу FCAS – совместной программы Франции, Германии и Испании – не новы, но масштаб разочарования в Берлине сигнализирует об опасности для будущего программы в момент, Европа пытается укрепить свою оборону, чтобы противостоять растущей угрозе со стороны России.

Источники издания рассказали, что Министерство обороны Германии подняло вопрос FCAS во время переговоров на прошлой неделе с Airbus, который отвечает за немецкую часть разработки и строительства самолета.

Разговоры обнажили недовольство Берлина тем, что чиновники считают настойчивым стремлением французской промышленности играть чрезмерно большую роль в программе.

Такое отношение подтолкнуло немцев к взвешиванию запасных вариантов, в том числе и замену Франции в программе.

Отмечается, что правительство Германии изучает возможность более тесного сотрудничества со Швецией или Великобританией – или самостоятельного сотрудничества с Испанией.

Открытие проекта для новых партнеров стало бы радикальным сдвигом, говорится в публикации.

Однако Великобритания возглавляет программу-конкурент Global Combat Air Programme (GCAP) через компанию BAE Systems. Как BAE сможет работать над двумя конкурирующими проектами без конфликта интересов – непонятно.

В свою очередь Швеция может внести свой вклад в FCAS через компанию Saab, которая строит истребитель Gripen и имеет многолетний опыт в области авионики, датчиков и легких планеров.

Хотя в Берлине не принято никакого официального решения о переходе к плану "Б", чиновники подчеркивают необходимость срочных действий.

Напомним, в 2022 году страны достигли договоренности о начале следующего этапа разработки FCAS.

Германия категорически против требования о 80% доли работ французской компании в проекте. Конфликт вышел в публичную плоскость на Парижском авиасалоне, где глава Airbus Defense and Space Михаэль Шоэльхорн выразил сожаление по поводу того, что французская сторона пытается пересмотреть тщательно разработанные условия сотрудничества между партнерами по проекту FCAS.

На том же мероприятии генеральный директор Dassault Aviation Эрик Траппье вновь заявил о своих претензиях на роль лидера, намекнув, что французская компания может действовать самостоятельно, если партнеры не придут к согласию.

В августе канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о договоренности с Францией о принятии решения относительно будущего программы истребителей FCAS до конца года.

Сообщалось также, что министры обороны Германии, Франции и Испании встретятся в октябре, чтобы обсудить варианты возобновления программы.