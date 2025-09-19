Додон закликав виборців з Придністров’я їхати на голосування "за 2-3 дні" до виборів

Проросійський експрезидент Молдови Ігор Додон закликав прихильників його політичного блоку у невизнаному Придністров’ї виїздити на правобережжя Молдови за кілька днів до виборів, "щоб їм не завадили проголосувати".

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

Лідер Партії соціалістів Ігор Додон, що піде на вибори у складі "Патріотичного виборчого блоку", закликав своїх виборців у Придністров’ї завчасно приїхати на місце голосування перед парламентськими виборами 28 вересня, аби їм не могли завадити проголосувати.

Додон зробив цю заяву у зв’язку з початком ремонту усіх семи мостів через Дністер.

"З досвіду минулих років ми розуміємо, що, скоріш за все, знову будуть блокувати дороги, вже є інформація про ремонт мостів через Дністер… Закликаємо вас, у кого є можливість, приїхати на правий берег за 2-3 дні до виборів – до родичів, друзів знайомих. Тоді у день голосування ви з близькими зможете спокійно прийти на дільницю", – сказав Додон.

Нагадаємо, влада невизнаного Придністров’я після початку ремонту мостів заявила про "провокацію" і "спробу зашкодити вільному пересуванню людей" перед парламентськими виборами у Молдові, що пройдуть 28 вересня. У Кишиневі відкинули звинувачення.

Раніше у Придністров'ї закликали владу Молдови не зменшувати кількість виборчих дільниць для мешканців регіону з громадянством Молдови. У підсумку для них відкриють 12 виборчих дільниць – одну у Кишиневі, решту – у периметрі так званої Зони безпеки.

