Додон призвал избирателей из Приднестровья ехать на голосование "за 2-3 дня" до выборов

Пророссийский экс-президент Молдовы Игорь Додон призвал сторонников его политического блока в непризнанном Приднестровье выезжать на правобережье Молдовы за несколько дней до выборов, "чтобы им не помешали проголосовать".

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Лидер Партии социалистов Игорь Додон, который пойдет на выборы в составе "Патриотического избирательного блока", призвал своих избирателей в Приднестровье заранее приехать на место голосования перед парламентскими выборами 28 сентября, "чтобы им не помешали проголосовать".

Додон сделал это заявление в связи с началом ремонта всех семи мостов через Днестр.

"Из опыта прошлых лет мы понимаем, что, скорее всего, снова будут блокировать дороги, уже есть информация о ремонте мостов через Днестр... Призываем вас, у кого есть возможность, приехать на правый берег за 2-3 дня до выборов – к родственникам, друзьям, знакомым. Тогда в день голосования вы с близкими сможете спокойно прийти на участок", – сказал Додон.

Напомним, власти непризнанного Приднестровья после начала ремонта мостов заявили о "провокации" и "попытке помешать свободному передвижению людей" перед парламентскими выборами в Молдове, которые пройдут 28 сентября. В Кишиневе отвергли обвинения.

Ранее в Приднестровье призвали власти Молдовы не уменьшать количество избирательных участков для жителей региона с гражданством Молдовы. В итоге для них откроют 12 избирательных участков – один в Кишиневе, остальные – в периметре так называемой Зоны безопасности.

