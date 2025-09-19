Сербська компанія, повʼязана з "Газпромом", всьоме просить відстрочку від санкцій США

Сербська нафтова компанія NIS (Naftna Industrija Srbije) звернулась до Міністерства фінансів США з проханням відтермінувати застосування санкцій проти себе через її російську частку власності.

Як пише "Європейська правда", про це компанія повідомила у пʼятницю.

У NIS повідомили, що 18 вересня скерували звернення до американського Мінфіну з проханням надати відстрочку від санкцій, які в іншому разі відновляться з 26 вересня.

Компанія додала, що до цього їй уже шість разів надавали таку відстрочку.

Санкції проти NIS були накладені 10 січня через зв'язки з російською компанією "Газпром нефть", яка перебуває під західними санкціями через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Після введення санкцій проти NIS на початку року "Газпром нефть" передала близько 5% своєї частки російській компанії "Газпром", на яку не поширюються західні санкції, тому частка "Газпром нефти" в NIS зараз становить менше 50%.

З того часу частка "Газпром нефти" в NIS становить близько 44,9%, держава Сербія володіє 29,9% акцій, а компанія "Газпром" – близько 11%. Решта акцій належить дрібним акціонерам.