Сербская компания, связанная с "Газпромом", в седьмой раз просит отсрочку от санкций США

Сербская нефтяная компания NIS (Naftna Industrija Srbije) обратилась в Министерство финансов США с просьбой отсрочить применение санкций против себя из-за ее российской доли собственности.

Как пишет "Европейская правда", об этом компания сообщила в пятницу.

В NIS сообщили, что 18 сентября направили обращение в американский Минфин с просьбой предоставить отсрочку от санкций, которые в противном случае возобновятся с 26 сентября.

Компания добавила, что до этого ей уже шесть раз предоставляли такую отсрочку.

Санкции против NIS были наложены 10 января из-за связей с российской компанией "Газпром нефть", которая находится под западными санкциями из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

После введения санкций против NIS в начале года "Газпром нефть" передала около 5% своей доли российской компании „Газпром", на которую не распространяются западные санкции, поэтому доля "Газпром нефти" в NIS сейчас составляет менее 50%.

С тех пор доля "Газпром нефти" в NIS составляет около 44,9%, государство Сербия владеет 29,9% акций, а компания "Газпром" – около 11%. Остальные акции принадлежат мелким акционерам.