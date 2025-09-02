Експрем'єр Чехії після нападу скасував передвиборчі заходи на наступний день

Колишній прем’єр-міністр Чехії, лідер популістської партії ANO Андрей Бабіш скасував заплановані заходи наступного дня після того, як зазнав нападу.

Про це повідомляє IDNES, пише "Європейська правда".

Увечері 1 вересня Бабіш оголосив у своїх соцмережах, що скасовує заплановану на вівторок програму заходів в Оломоуці.

Експрем’єр повідомив, що у вівторок ще чекатиме детальніших результатів обстежень.

"На жаль, мені доведеться скасувати щонайменш завтрашню програму в Оломоуці. Перепрошую перед усіма, хто хотів зустрітися", – написав Бабіш.

Як повідомлялось, Бабіша вдарили по голові металевим предметом на передвиборчому мітингу в окрузі Фридек-Містек на сході Чехії. Політика доправили до лікарні для обстеження. Нападника затримали того ж вечора.

Інцидент стався за місяць до виборів депутатів до нижньої палати парламенту Чеської Республіки. Партія ANO експрем’єра Андрея Бабіша наразі лідирує у рейтингах.



