Экс-премьер Чехии после нападения отменил предвыборные мероприятия на следующий день
Бывший премьер-министр Чехии, лидер популистской партии ANO Андрей Бабиш отменил запланированные мероприятия на следующий день после того, как подвергся нападению.
Об этом сообщает IDNES, пишет "Европейская правда".
Вечером 1 сентября Бабиш объявил в своих соцсетях, что отменяет запланированную на вторник программу мероприятий в Оломоуце.
Экс-премьер сообщил, что во вторник еще будет ждать более детальных результатов обследований.
"К сожалению, мне придется отменить как минимум завтрашнюю программу в Оломоуце. Извиняюсь перед всеми, кто хотел встретиться", – написал Бабиш.
Как сообщалось, Бабиша ударили по голове металлическим предметом на предвыборном митинге в округе Фридек-Мистек на востоке Чехии. Политика доставили в больницу для обследования. Нападавшего задержали в тот же вечер.
Инцидент произошел за месяц до выборов депутатов в нижнюю палату парламента Чешской Республики. Партия ANO экс-премьера Андрея Бабиша сейчас лидирует в рейтингах.