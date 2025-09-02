Після обшуків у Молдові щодо корупції і незаконного фінансування партій затримали 4 осіб

Під час масштабних ранкових обшуків на півдні Молдови у рамках розслідування щодо незаконного фінансування партій і корупції на виборах затримали чотирьох осіб.

Про це повідомляє Nokta, пише "Європейська правда".

Як стало відомо, обшуки проходили у Комраті – столиці автономного регіону Гагаузія – в офісі колишньої очільниці регіону Ірини Влах, політсила якої "Серце Молдови" піде на вибори у складі проросійського блоку, сформованого довкола експрезидента Додона.

Також обшуки пройшли у мерії Комрата, а деякі – у Кишиневі.

У Національному центрі боротьби з корупцією повідомили, що підозрюваними у справі є 17 осіб, з них чотирьох за підсумками обшуків затримали.

За даними джерел Ziarul de gardă, серед затриманих – заступниця мера Комрата Ірина Зеленська, вона є однією з активісток партії Влах.

Фігурантів справи підозрюють у підкупі осіб з метою організації проплачених електоральних заходів. Слідство стверджує, що має задокументовані докази виплати гонорарів у конвертах та збору підписів на підтримку політичних діячів за винагороду.

Нагадаємо, вранці у Молдові повідомили про масштабну операцію з 60 обшуками у рамках кримінального провадження щодо корупції на виборах, незаконного фінансування політичних партій та відмивання коштів в особливо великих розмірах.

Тоді ж Ірина Влах заявила, що принаймні частина цих обшуків відбуваються у представників її політсили, та назвала це залякуванням.

Як відомо, 28 вересня у Молдові пройдуть парламентські вибори, від яких залежить подальший проєвропейський курс країни.

