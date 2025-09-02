После обысков в Молдове из-за коррупции и незаконного финансирования партий задержали 4 человек

Во время масштабных утренних обысков на юге Молдовы в рамках расследования незаконного финансирования партий и коррупции на выборах задержали четырех человек.

Об этом сообщает Nokta, пишет "Европейская правда".

Как стало известно, обыски проходили в Комрате – столице автономного региона Гагаузия – в офисе бывшей руководительницы региона Ирины Влах, политсила которой "Сердце Молдовы" пойдет на выборы в составе пророссийского блока, сформированного вокруг экс-президента Додона.

Также обыски прошли в мэрии Комрата, а некоторые – в Кишиневе.

В Национальном центре борьбы с коррупцией сообщили, что подозреваемыми по делу являются 17 человек, из них четырех по итогам обысков задержали.

По данным источников Ziarul de gardă, среди задержанных – заместитель мэра Комрата Ирина Зеленская, одна из активисток партии Влах.

Фигурантов дела подозревают в подкупе с целью организации проплаченных электоральных мероприятий. Следствие утверждает, что имеет задокументированные доказательства выплаты гонораров в конвертах и сбора подписей в поддержку политических деятелей за вознаграждение.

Напомним, утром в Молдове сообщили о масштабной операции с 60 обысками в рамках уголовного производства по коррупции на выборах, незаконного финансирования политических партий и отмывания средств в особо крупных размерах.

Тогда же Ирина Влах заявила, что по крайней мере часть этих обысков проходят у представителей ее политсилы, и назвала это запугиванием.

Как известно, 28 сентября в Молдове пройдут парламентские выборы, от которых зависит дальнейший проевропейский курс страны.

Подробно о предвыборной ситуации – в статье Два плана противодействия Кремлю: как партия Санду планирует сохранить власть на выборах в Молдове.