Фіцо заявив, що говоритиме з Зеленським про удари по російській енергетиці

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо під час зустрічі з правителем Росії Владіміром Путіним у Китаї заявив, що на очікуваній зустрічі із президентом України говоритиме з ним про українські удари по російській енергетичній інфраструктурі.

Як повідомляє "Європейська правда", його слова наводить словацьке Aktuality.

Фіцо сказав, що під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, на яку він розраховує після повернення до Словаччини, планує підняти питання про українські удари по російській енергетиці.

"Неприпустимо, щоб так атакували інфраструктуру, яка є життєво важливою для Словаччини", – заявив прем’єр.

Минулого тижня Фіцо заявив, що "не розуміє" атак на нафтопровід "Дружба". Міністри закордонних справ Словаччини і Угорщини поскаржилися Єврокомісії у зв’язку з атаками.

Окрім Фіцо, зустріч з Путіним у Китаї провів президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган та планує – президент Сербії Александар Вучич.

Нагадаємо, Фіцо і Вучич були єдиними гостями Путіна з Європи на рівні лідерів держав на урочистостях у Москві 9 травня.