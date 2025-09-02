Фицо заявил, что будет говорить с Зеленским об ударах по российской энергетике

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время встречи с правителем России Владимиром Путиным в Китае заявил, что на ожидаемой встрече с президентом Украины будет говорить с ним об украинских ударах по российской энергетической инфраструктуре.

Как сообщает "Европейская правда", его слова приводит словацкое Aktuality.

Фицо сказал, что во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, на которую он рассчитывает после возвращения в Словакию, планирует поднять вопрос об украинских ударах по российской энергетике.

"Недопустимо, чтобы так атаковали инфраструктуру, которая является жизненно важной для Словакии", – заявил премьер.

На прошлой неделе Фицо заявил, что "не понимает" атак на нефтепровод "Дружба". Министры иностранных дел Словакии и Венгрии пожаловались Еврокомиссии в связи с атаками.

Кроме Фицо, встречу с Путиным в Китае провел президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и планирует – президент Сербии Александар Вучич.

Напомним, Фицо и Вучич были единственными гостями Путина из Европы на уровне лидеров государств на торжествах в Москве 9 мая.