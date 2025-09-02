Рютте про інцидент із літаком фон дер Ляєн: НАТО дуже серйозно ставиться до перешкод GPS

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що "дуже серйозно" ставиться до перешкод GPS після інциденту з навігацію літака, у якому перебувала президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Про це він сказав у вівторок, 2 вересня, під час візиту до Люксембурга, цитує Sky News, передає "Європейська правда".

Рютте прокоментував інцидент, який стався 31 серпня, коли система GPS на борту літака президентки Європейської комісії була заглушена на шляху до Болгарії, а влада країни підозрює, що це відбулося через втручання Росії.

Рютте заявив, що НАТО "дуже серйозно" ставиться до перешкод GPS. Він наголосив, що Альянс працює "день і ніч", щоб переконатися, що "вони (зловмисники) не зроблять цього знову".

"Це питання сприймається дуже серйозно. Саме тому НАТО посилює свої зусилля у сфері гібридних та кіберзагроз тощо. Ми домовилися про політику, яка дозволить нам бути більш ефективними в цій сфері", – заявив він.

Він наголосив, що це інцидент, який "має величезний вплив".

На тлі цього інциденту із літаком, де перебувала фон дер Ляєн, ЄС розмістить додаткові супутники на низькій навколоземній орбіті, щоб посилити стійкість до перешкод GPS і поліпшити можливості їх виявлення.

Прессекретар правителя Росії Дмитрій Пєсков заперечив твердження про те, що Росія причетна до несправності навігаційної системи літака, проте міністр внутрішніх справ Болгарії Даніель Мітов вважає, що цьому не варто вірити.